Üye Girişi
Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika

Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

14.12.2021 11:11

Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak Ankara Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi.

Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

ANKARA - Ankara Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi.

Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesi'ne inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi.

Parkın açılışı Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Bangladeş Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atiqul İslam, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün şehrimizde kentimizde güzel Keçiören'imizde kardeş Bangladeş Cumhuriyetimizin kurucu Devlet Başkanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdiğimiz park ve spor tesislerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bangladeş ve Türkiye kardeş, dost ülkelerdir. Dakka Belediye Başkanımız da burada. Cumhuriyetimizin kurucusu devletimizin banisi, büyük komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına güzel bir park yapımına Bangladeş'te başladılar. Aynı zamanda Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın 100'üncü doğum yıldönümü. Bangladeş'in bağımsızlığının ise 50. yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de neredeyse 100'üncü kuruluş yıldönümüne yaklaşıyoruz. Ülkelerin kaderlerinde, yaşadıkları tarihte, başarılarda, liderler ve komutanlar, yiğit neferler vardır. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman da Bangladeş'in bağımsızlığını sağlayan, daha sonra da devlet başkanı olarak hizmet eden bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ı tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, dostluğumuz ebedi olsun" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün Mujibur Rahman adına Ankara'da bir de büst açılışı yaptıklarını belirterek, 'şimdi Keçiören'de de dostluğumuzun nişanesi olarak bir park açıyoruz. Böylece Ankara'nın güneyinde ve kuzeyinde Bangladeş hatırası hep bizimle yaşayacak. Bu sadece diplomatik, siyasi, kültürel bir ilişki değil aynı zamanda kalpler arasından gelen bir ilişki olarak devam edecektir. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın 100'üncü doğum yıl dönümü ve Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutluyorum. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi bugün de iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyerek Mujibur Rahman adına açılan park için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Park 33 bin metrekare, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve basketbol sahası gibi birçok faaliyetin yapılabileceği imkanlar sunuyor.

Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak
Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak
Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak
Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

Turgut Altınok, Bangladeş, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada 11:47 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat 11:40 Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü 11:35 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' 11:25 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı

Son Dakika Haberleri
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
11:12 Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu
11:09 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum
10:55 İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor
10:55 Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!
10:53 Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak         
11:42
Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu         
11:36
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor         
10:40
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'in kurucu lideri Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement