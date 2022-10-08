Bangladeş'in Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'in Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirildi

08.10.2022 18:17
Bangladeş'in Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirildi

Bangladeş sınır güçleri, Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirdi.

Bangladeş sınır güçleri, Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirdi.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), Myanmar'a sınır olan Cox's Bazar kentinin güneydoğundaki Teknaf yakınlarında iki operasyon yaptı.

BGB komutanı Yarbay Faizur Rahman, Myanmar'dan ülkeye sokulmaya çalışılan 2,12 kilogram metamfetamin ve 80 bin adet "yaba" olarak bilinen uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Rahman, 2 kaçakçının, iki ülkeyi ayıran Naf Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmak üzereyken yakalandığını kaydetti.

???????Teknaf bölgesindeki Haikong kontrol noktasında perşembe de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş ancak kaçakçılar kaçmayı başarmıştı.

Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının buluştuğu ve "Altın Üçgen" adı verilen bölge yıllardır uyuşturucu üretimiyle biliniyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland, Laos ve Myanmar sınır noktasındaki metamfetamin üretiminin son yıllarda artarak devam ettiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Arakanlı Müslümanlar Myanmar yönetiminin siyasi iradesizliği nedeniyle ülkelerine dönemedi Arakanlı Müslümanlar Myanmar yönetiminin siyasi iradesizliği nedeniyle ülkelerine dönemedi Avrupa Parlamentosu Myanmar'daki askeri yönetimin medya üzerindeki baskısını kınadı Avrupa Parlamentosu Myanmar'daki askeri yönetimin medya üzerindeki baskısını kınadı
Kaynak: AA

Bangladeş, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'in Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:08:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'in Myanmar sınırında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement