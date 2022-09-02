Video: Çin Yapımı Malzemeler Bangladeş'te Jamdani Kumaşlarına İhtişamını Yeniden Kazandırdı - Son Dakika
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Video: Çin Yapımı Malzemeler Bangladeş'te Jamdani Kumaşlarına İhtişamını Yeniden Kazandırdı

02.09.2022 16:43
Video: Çin Yapımı Malzemeler Bangladeş'te Jamdani Kumaşlarına İhtişamını Yeniden Kazandırdı

Bangladeş'in Narayanganj bölgesinde, Çin yapımı malzemeler yerel bir endüstri olan Jamdani sari üretimini canlandırmaya destek oluyor.

Bangladeş'in Narayanganj bölgesinde, Çin yapımı malzemeler yerel bir endüstri olan Jamdani sari üretimini canlandırmaya destek oluyor.

Geleneksel bir kadın elbisesi olan Jamdani sari, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Genellikle pamuk ve altın iplik karışımı kullanılarak dokunan, geometrik ve çiçek desenli Jamdani'nin üretiminde on binlerce Bangladeşli doğrudan veya dolaylı olarak yer alıyor.

Sektördeki iş insanları, dokuma tezgahında zarif motifleri dokumak için kullanılan çok çeşitli Çin malzemelerinin Jamdani sarinin geçmiş ihtişamını canlandırabileceğini söylüyor.

MD ASADULLAH, Dokumacı ve tüccar:

"Adım Md Asadullah. Narayanganj semtinde yer alan Rupganj Polis Karakolu altındaki Dakshin Rupshi bölgesinden geliyorum. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Bir süredir yurtdışındaydım.

Yurt dışından döndükten sonra tekrar bu işi yapmaya başladım. Kullandığımız hammadde olan ipek iplik Çin'den geliyor. Aldığımız diğer iplikler ise ülkemizde üretiliyor. Çin'in ipek ipliği çok kaliteli.

Daha iyi malzemeleri daha ucuza alıyoruz. Çin malzemeleriyle çalışırken kendimizi rahat hissediyoruz. Çin malzemeleri her şeyde iyidir. Çin hükümetinin açıkladığı gümrüksüz ticaret imkanlarından yararlanmak istiyoruz. Bizim tarafımızdan üretilen bu sarilerin (jamdani kumaşların) Çin pazarında satılmasını istiyoruz. Tam fayda sağlamak istiyoruz."

SULTANA JANNAT SHİKHA, Girişimci:

"Ben Sultana Jannat Shikha. Kuruluşumuzun adı Purnta Shilpasala. Purnta Shilpshala ağırlıklı olarak yerli ürünlerle, özellikle de el tezgahlarında yapılan Jamdani sarilerle ilgileniyor.

Genelde jamdani sarileri bu köyden alıyorum. Burada dokumacılar jamdani yapıyorlar. Doğrudan dokumacılardan satın alabiliyorum. Kaliteyi kendim görebiliyorum.

Özellikle ne tür renkler kullanılıyor, ona bakıyorum. Genellikle Çin renkleri (boya) kaliteli oluyor. Çin renkleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyorum. Buna dikkat ediyorum.

Jamdani yapımında kullanılan iplik ve ipek iplik gibi malzemeler genellikle Çin'den geliyor. Çin malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediyorum. İplik sağlamsa örgü iyidir, özellikle sari ince iplikten yapılmışsa daha dayanıklıdır.

Müşterilerime en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu yüzden dokumacıların fabrikasını bizzat ziyaret edip sari satın almaya çalışıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Narayanganj'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin Yapımı Malzemeler Bangladeş'te Jamdani Kumaşlarına İhtişamını Yeniden Kazandırdı - Son Dakika

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