Bangladeş, sınır ihlalleri nedeniyle Myanmar'a protesto notası verdi

Bangladeş'in, tekrarlanan sınır ihlalleri nedeniyle Myanmar'a protesto notası verdiği bildirildi.
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han yaptığı açıklamada, Myanmar'dan atılan havan topu mermilerinin ülkesine düştüğünü belirtti.
Han, Bangladeş sınır güçlerinin, Myanmar Sınır Güvenliği Polisine (BGP) protesto notası verdiğini belirtti.
Hükümetin her kademesinden olaya tepki gösterildiğini kaydeden Han, Myanmar'ın bu tarz olaylardan kaçınmasını umduğunu dile getirdi.
Asya basını, Myanmar'ın son haftalarda defalarca Bangladeş sınırını ihlal ettiğini duyurmuştu.
Myanmar ordusunca ateşlenen iki havan topu mermisinin Bangladeş'e düşmesinin ardından 4 Eylül'de Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi U Aung Kyaw Moe, Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
Aynı bölgeye 28 Ağustos'ta da iki top mermisi düşmüştü.
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