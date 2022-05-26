Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz - Son Dakika
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Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

26.05.2022 12:34
Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

DAKKA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 390 kilometre güneydoğusunda yer alan Rangamati bölgesi, ülkenin eşsiz bir dağlık manzaraya ve sakin göllere sahip üç dağlık bölgesinden biri konumunda bulunuyor.

DAKKA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 390 kilometre güneydoğusunda yer alan Rangamati bölgesi, ülkenin eşsiz bir dağlık manzaraya ve sakin göllere sahip üç dağlık bölgesinden biri konumunda bulunuyor. Burada yeterli kalkınma ve modernizasyona karşın yerel halk, nehirlere bağlı geleneksel yaşam tarzını koruyor. Nehirlere bitişik bahçelerden teknelere yüklenen meyveler, bölgenin gözdesi Kaptai Gölü'ndeki bir yüzen pazara götürülüyor.

Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda ananas dolu sepet taşıyan bir kişi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda ananas dolu sepet taşıyan bir kişi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda meyve satan insanlar, 21 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda müşteri bekleyen bir satıcı, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda meyve satan insanlar, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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