Bangladeş İstanbul Başkonsolosu'ndan AYTO'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticaret ağının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Aydın'a gelen Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manimul İslam ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit'i ziyaret etti.



Ziyarette Bangladeş heyetine hoşgeldiniz diyerek sözlerine başlayan AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Bangladeş Başkonsolosu ve heyetini Aydın Ticaret Odası'nda ağırlamaktan memnun olduklarını ziyaretin her iki ülke ve ticaret açısından faydalı olması dileğinde bulundu.



Ziyarete katılan Bangladeş'te ithalat ve turizm sektöründe çalışan, iş adamının Aydın'ı hangi ürün temsil ediyor sorusunu, AYTO Meclis Başkanı "Sayın Konsolos Aydın'ı temsil eden en önemli ürün incirdir. Dünya'da incir üretiminin %75-80'i Türkiye'de yapılmaktadır. Türkiye'deki incir üretiminin %75'i ilimizde yapılmaktadır. Türkiye'de biz incir üretiminde birinciyiz. Aynı zamanda ihracat olarak da en öndeyiz. Aydın incirinin coğrafi işaret tescili Avrupa Birliği'nden alınmıştır. Türkiye'de bu anlamda üç ürün vardır, biri Aydın kestanesi, bir diğeri ise Aydın inciri olarak tescillidir şuanda. Üçüncü ürün ise Türkiye'de tescil alan Malatya kayısısıdır. İncirin o anlamda bizim için önemi çok fazla. İlimizde tarımsal faaliyetler içinde yeri oldukça önemlidir. Kestanemiz de aynı şekilde, Türkiye'deki en fazla üretim Aydın ilinde sağlanmaktadır. Endüstriyel olarak yani katma değer olarak daha yeni yeni kestane üzerinde çalışmalarımız var. Bunun haricinde yine aynı şekilde zeytin, zeytinyağı. Zeytinyağı üretiminde de Türkiye'de baştayız. Aynı zamanda ilimize özgü bir kabak tatlımız var. Ülkemizin başka yerlerinde de bu tatlı bulunabilir fakat bu şekilde yapan sadece bizim ilimizdir" diye cevapladı.



Başkonsolos aynı zamanda Bangladeş'in Çin'den sonra ikinci büyük hazır giyim ihracına sahip olduğunu belirterek Aydın'dan herhangi bir iş adamının bu hazır giyim sektöründe çalışmak isterse yardımcı olabileceklerini dile getirdi.



AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Aydın Ticaret Odası'nın farklı sektörleri temsil eden 17 meslek komitesinin olduğunu belirterek bu konuda ilgili sektör komite temsilcileri ile görüşüp oda üyelerine konunun duyurulması sağlanarak konsolosluk ile temaslarını sağlayacaklarını belirtti. - AYDIN