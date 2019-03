Bangladeş Kadın-erkek Eşitliğinde Asya'da Birinci"

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Bangladeş'in "gelişen kaplan" olarak nitelendirilmesinin en önemli nedeninin, kadın ve sosyal politikalar üzerine yaptığı çalışmalar ve yatırımlar olduğunu bildirdi.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Bangladeş'in "gelişen kaplan" olarak nitelendirilmesinin en önemli nedeninin, kadın ve sosyal politikalar üzerine yaptığı çalışmalar ve yatırımlar olduğunu bildirdi.



KADEM'in Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında, "Demografik Dönüşüm ve Kadın" başlıklı "5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" düzenlendi.



Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, KADEM ve İstanbul Üniversitesi tarafından kongreye davet edilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kongrenin İstanbul Üniversitesi gibi tarihi bir kurumda gerçekleştiriliyor olmasının kendisinde büyük bir heyecan yarattığını söyledi.



Bangladeş'in de özellikle önem verdiği bu konu üzerinde kongrenin düzenlenmesinin kendisini ayrıca heyecanlandırdığını ifade eden Monirul Islam, "Bugün Bangladeş'in 'gelişen kaplan' olarak nitelendirilmesinin en önemli nedeni kadın ve sosyal politikalar üzerine yaptığı çalışmalar ve yatırımlardır. Bangladeş şu anda uluslararası toplumda demokratik, liberal, laik ve eşitlikçi bir toplum olarak konumlandırılmaktadır. Bangladeş'in gelişmesinde kadınlarımızın rolü ve katkısını unutmamamız gerekiyor. Dünya Ekonomik Forum'u Asya ülkeleri içinde Bangladeş'i kadın-erkek eşitliği konusunda birinci sırada raporlaşmıştı." diye konuştu.



"BM barış gücünde kadın askerlerimiz var"



Bangladeş'in kadınlara yönelik sosyal, ekonomik ve politik haklar konusundaki gelişmelerle komşuları Hindistan ve Pakistan'ı geride bıraktığını kaydeden Monirul Islam, şöyle konuştu:



"Bu gelişmişliğin nedeni kadınların Bangladeş'te sosyal, ekonomik ve politik gibi bir çok alanda sesini duyurabilmesi ve karar verme mekanizmaları içinde yer almasıdır. Şu anda Bangladeş parlamentosunda 72 kadın milletvekili bulunmaktadır ve bu yüzde 21'lik bir orana denk gelmektedir. 350 kişilik bir parlamentomuz olduğunu göz önüne aldığınızda şu anda dünyada daha çok görülmeyen bir durumla karşı karşıya parlamentomuz. Başbakanımız dördüncü kez seçimleri kazandı ve hükümeti kurdu. 2009'dan beri Şeyh Hasina Vecid Bangladeş'i yönetiyor. Bununla birlikte parlamento başkanımız da bir kadın ve aynı zamanda muhalefet parti liderimiz de bir kadın. Bangledeş'te kadınlar politik alanda olduğu gibi aynı zamanda sivil ve askeri alanda da çok büyük başarılar elde ediyorlar. Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde çok sayıda kadın askerlerimiz var. Barış gücüne kadın asker gönderen ilk ülke de yine biziz."



-"İki ülke kadın konusunda da işbirliği yapmalı"



Monirul Islam, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in kadınların eğitimine çok önem verdiğini, kitapların ve okul materyallerin ücretsiz dağıtıldığını, çok sayıda öğrenciye de burs verildiğini kaydetti.



Bangladeş'te kadınların, aldıkları eğitim doğrultusunda kendi tercihlerini yapmakta özgür olduğuna da değinen Monirul Islam, "Tüm bunların yanı sıra kadınlara iş hayatında kolaylıklar sağlanıyor. Bildiğiniz gibi Bangladeş, dünyada tekstil konusunda ikinci ihracatçı ülke konumunda ve bu sektörde 4 milyon insan istihdam ediliyor. Bu, kadının sosyal ve ekonomik alanda karar almasında da etkili oluyor. Tabii ki bu da daha demokratik bir ülke olmamızın temellerini kuruyor." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye ile Bangladeş arasındaki iş birliğinin aynı zamanda kadınlar konusunda geliştirilebileceğini ifade eden Monirul Islam, "Bangladeş'teki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'deki kuruluşlar iş birliği yapabilir. Aynı zamanda kadın milletvekillerimiz iki ülke arasında güzel bir iş birliği başlatabilirler. Ben bu seminer aracılığı ile kadın milletvekillerini Bangladeş'e davet etmek istiyorum." dedi.



"Kadınlar, daha iyi bir dünyanın kurulmasında ilham kaynağı"



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise toplumun ve ailenin ayakta kalmasının ana sütunun kadınlar olduğuna vurgu yaparak, "Kadınların günümüzdeki çok boyutlu dönüşüm karşısındaki rolleri ve önemleri her zamankinden daha büyük olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca kadınlar, zarafetleri, sağduyuları, vicdanları, analık duyguları, akıl ve gönülleri ile uygarlık örgüsünün gelişimini ilmik ilmik dokumaya büyük katkı sağlamışlardır." diye konuştu.



Kadınların daha iyi bir dünyanın kurulmasında ilham kaynağı teşkil ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ak, şöyle konuştu:



"Kadının akıl ve gönlünden yansıyan ışık nesillerin gelişmesine, savaşların, haksızlıkların ve zalimliklerin açtığı yaraların kapanmasına merhem olmuş, daha iyi bir dünyanın kurulmasında ilham kaynağı teşkil etmiştir. Günümüzde de aileyi, toplumu tehdit eden her türlü sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik alanlardan yükselen değişimlerin daha sağlıklı yönetilmesinde kadınlarımızın rollerinin güçlendirilmesi sadece bugünümüzü değil geleceğimizin de daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır.



Bu sebeple dünyada ve ülkemizde kadınlarımızın insan ve kadın olarak sosyal, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki yaşamlarını zorlaştıran, engelleyen her türlü çarpık zihniyeti ve yapıları tespit edip ortadan kaldırmak, kadınlarımızın insan ve kadın olarak kendi yaşamlarına ve insanlığa yapacakları katkıların artmasını sağlayacak destek mekanizmalarını geliştirmek sadece kadınlarımızın doğal bir hakkı değil aynı zamanda uygarlığın gelişimi ve gelecek nesillere karşı bizlerin en temel görevidir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi

Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Brexit İçin Son 22 Gün