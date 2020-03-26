Bangladeş, Kovid-19 salgını nedeniyle mülteci kamplarını karantinaya aldı - Son Dakika

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı 34 mülteci kampı karantina altına alındı.

Bangladeş Mültecilere Yardım ve Yeniden Yerleştirme Komisyonu Üyesi Muhammed Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilere bir sonraki uyarıya kadar barınaklarını terk etmemelerinin tebliğ edildiğini belirtti.

Tedbirin hükümetin salgınla mücadele konusunda kabul ettiği kararlar uyarınca alındığını ifade eden Talukder, "Eğer virüs Arakanlı Müslümanların bulunduğu kalabalık kamplarda yayılmaya başlarsa bunu kontrol etmek çok zor olacaktır. Bu tehlikenin farkında olarak tüm mültecilere barınaklarından çıkmamaları ve acil durumlar dışında kamp içinde hareket etmemeleri çağrısında bulunduk." diye konuştu.

170 milyon nüfuslu Bangladeş ülke çapında da tedbirleri arttırdı. Ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla girişler kapatılırken, yurt içi kara ve demir yolu ulaşımı durduruldu.

Tüm eğitim kurumları tatil edildi, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile eczane ve marketler dışındaki tüm ticari işletmeler 10 gün süreyle kapatıldı.

Bangladeş'te bugüne dek 39 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.