Bangladeş kuruluşunun 49. yılını kutluyor - Son Dakika
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Bangladeş kuruluşunun 49. yılını kutluyor

7 saat önce

Pakistan'dan 1971 yılında ayrılıp bağımsız bir ülke olarak kurulan Bangladeş, 49. Zafer Bayramını kutluyor.

Bangladeş kuruluşunun 49. yılını kutluyor, System.String[]

Pakistan'dan 1971 yılında ayrılıp bağımsız bir ülke olarak kurulan Bangladeş, 49. Zafer Bayramını kutluyor.


Doğu Bengal halkının 1952'de başlattığı ve yıllar içinde Bağımsızlık Savaşı'na dönüşen mücadele 16 Aralık 1971 tarihinde başarıyla sonuçlanmasının ardından kurulan Bangladeş 49. Zafer Bayramını kutluyor. Kutlamalar kapsamında Bangladeş Cumhurbaşkanı Md. Abdul Hamid, gerçekleştirilen Ulusal Geçit Töreninde silahlı kuvvetleri selamladı. Savar bölgesindeki Ulusal Şehitler Anıtında gerçekleştirilen Zafer Bayramı Geçit Törenin de Başbakan Şeyh Hasina ve kabine üyeleri de hazır bulundu.


Zafer Bayramı nedeniyle renkli görüntüler ortaya çıktı


Bangladeş'te tüm kamu ve özel binalarda bayrak göndere çekilirken, binalar da aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Renkli görüntülere sahne olan başkent Dakka ile ülkenin diğer kentlerinde yollar, bayrak ve çiçeklerle süslendi. Hükümet, siyasi, sosyal ve kültürel örgütler, 9 aylık süren Kurtuluş Savaşı zaferini kutlamak için mitingler, aksiyonlar, dramalar, halk tiyatrosu, fotoğraf sergileri, resim yarışmaları ve kültürel etkinlikler gibi ayrıntılı programlar hazırladı. Camilerde, tapınaklarda ve diğer ibadet yerlerinde ülkenin huzuru, gelişimi ve refahı için dualar edildi.


Öte yandan Bangladeş, 1971'de Pakistan işgal kuvvetlerinin teslim olmasının ardından bağımsız bir ülke olarak kurulmuştu. - DAKKA

Bangladeş, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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