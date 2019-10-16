Son Dakika Haberleri: Bangladeş, Myanmar'a 105 bin Arakanlı Müslüman'ın adını gönderdi
Son Dakika Güncel Bangladeş, Myanmar'a 105 bin Arakanlı Müslüman'ın adını gönderdi

Bangladeş, Myanmar'a 105 bin Arakanlı Müslüman'ın adını gönderdi

1 saat önce

Bangladeş'in, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) Myanmar'a geri dönüşü çerçevesinde, 105 bin isimlik bir listeyi Nepido yönetimine gönderdiği bildirildi.

Bangladeş, Myanmar'a 105 bin Arakanlı Müslüman'ın adını gönderdi, System.String[]

Bangladeş'in, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) Myanmar'a geri dönüşü çerçevesinde, 105 bin isimlik bir listeyi Nepido yönetimine gönderdiği bildirildi.

Bangladeş, Rohingyaların geri dönüşü kapsamında Myanmar'a daha önce gönderdiği 55 bin kişilik listeye ek olarak, bugün de Cox's Bazar mülteci kampında kalan Arakanlı Müslümanın isimlerini iletti.

Son listenin eklenmesiyle Dakka yönetimi Myanmar'a 105 bin Rohingya'nın adını göndermiş oldu.

Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönebilmesi için Nepido hükümetinin listeyi inceleyerek onay vermesi gerekiyor.

Bangladeş ve Myanmar, ağustos ayında Arakanlı Müslümanların gelecek 2 yıl süresince ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak üzerine bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak, geri dönüş için yapılan iki düzenleme, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam olmadığı için geri dönmek istememesi nedeniyle gerçekleşememişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının ağustos ayında yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darp etti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

Bangladeş, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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