Bangladeş, Myanmar'da gözaltına alınan Arakanlıları ülkeye kabul etmeyecek - Son Dakika

Bangladeş'in, Malezya'ya yasa dışı yollarla giren ve bu ülke yetkililerince gözaltına alınan 269 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı ülkeye almayacağı bildirildi.

Yerel basında, Malezya Dışişleri Bakanlığının, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan kaçtıklarının tespit edilmesi halinde Dakka hükümetinden bu sığınmacıları geri almalarını isteyeceği yönünde haberler yer aldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, AA'nın konuya ilişkin yazılı sorusuna verdiği yanıtta, Malezya'dan gelecek böyle bir talebi kabul etmeyeceklerini belirterek "Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş vatandaşı değil. Onlar, yüzyıllardır Myanmar'ın sakinleri." ifadesini kullandı.

Momen, açıklamasında, "Bangladeş, onları almayacak. Bangladeş'in daha fazla Arakanlıyı kabul edecek ne yükümlülüğü ne de durumu var." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkeleri sadece Bangladeş'e baskı yapmak yerine Arakanlı sığınmacıların yükünü paylaşmaya çağıran Momen, "Barınak sağlamamızı istemek yerine, küresel liderlik ve organizasyonların, halihazırda geçici olarak Bangladeş'te sığınan, zulüm görmüş 1,1 milyon Arakanlı Müslüman'ı yeniden yerleştirmesini memnuniyetle karşılarız." ifadelerine yer verdi.

Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alınmıştı

Malezya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, 8 Haziran gecesi ülkenin batı kıyısındaki Langkawi Adası'na yanaşan bir sığınmacı gemisinin durdurulduğu ve sahil güvenlik ekiplerinin, gemiden denize atlayan 53 sığınmacı ile gemideki 216 sığınmacıyı gözaltına aldığı kaydedilmişti.

Malezya'ya yasa dışı yollarla giren 269 sığınmacının Arakanlı olduğu ve geri gönderileceği açıklanmıştı.

Diğer yandan, Malezya'ya gitmek isterken tekneleri denizde sürüklenen, çoğu kadın ve çocuk 382 Arakanlı Müslüman sığınmacı, 15 Nisan'da açlıktan ölmek üzereyken Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, bu sığınmacılarla ilgili "Bengal Körfezi ve Andaman Denizi çevresinde 8 ülke bulunuyor ve Arakanlılara sığınma hakkı vermek hepsinin sorumluluğudur." demişti.

Malezya, 17 Nisan'da deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan 200 Arakanlı sığınmacıyı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle geri çevirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.