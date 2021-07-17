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Bangladeş polisi Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldı - Son Dakika

Bangladeş polisi Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldı

17.07.2021 21:41
Bangladeş polisi Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldı, System.String[]

Bangladeş polisi, ülkenin 20 bin mülteciyi yerleştirdiği Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı daha gözaltına aldı.

Bangladeş polisi, ülkenin 20 bin mülteciyi yerleştirdiği Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı daha gözaltına aldı.

Yerel polis memuru Müfettiş Helal Uddin Farooqui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerin Bengal Körfezi kıyısındaki Chattogram'da inşaat halindeki bir sanayi bölgesinde gözaltına alındığını doğruladı.

Farooqui, aralarında 11 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 20 mültecinin, ülkenin güneydoğusunda Arakanlı Müslümanların barındığı Cox's Bazar bölgesindeki en büyük mülteci kampı Teknaf'a dönmek için küçük bir tekneyle Bhasan Char'dan kaçtığını söyledi.

Mültecilere yabancı uyruklular kanunu kapsamında dava açtıklarını aktaran Farooqui, "En son olay da dahil olmak üzere bu yılın haziran ayından bu yana en az 60 Arakanlı mülteci gözaltına alındı." dedi.

Bangladeş polisi, nisan başlarında adadan kaçmaya çalışan 29 kişiyi gözaltına almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş güvenlik güçlerini ada sakinlerine "işkence yapmakla" suçlayarak hükümete konunun soruşturulması için baskı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler ile Dakka yönetimi, BM heyetinin adayı ziyaret etmesi konusunda 13 Mart'ta anlaşmaya varmıştı. 17 Mart'ta BM heyeti tarafından adaya ilk ziyaret yapılmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yetkililer, 31 Mayıs'ta da Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Bhasan Char Adası'nda incelemelerde bulunmuştu.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Adadaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş polisi Bhasan Char Adası'ndan kaçan 20 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldı - Son Dakika


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