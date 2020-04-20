Bangladeş polisi, ekipman yetersizliği nedeniyle Kovid-19 riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Bangladeş polisi, ekipman yetersizliği nedeniyle Kovid-19 riskiyle karşı karşıya

6 saat önce

Bangladeş'te polis memurlarının, yeterli koruyucu ekipman bulunmaması nedeniyle görev başındayken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bangladeş polisi, ekipman yetersizliği nedeniyle Kovid-19 riskiyle karşı karşıya, System.String[]

Bangladeş'te polis memurlarının, yeterli koruyucu ekipman bulunmaması nedeniyle görev başındayken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, şimdiye kadar en az 60 polise Kovid-19 bulaşırken, 600'den fazlası da virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Emniyet görevlilerine göre, salgın nedeniyle sokakları dezenfekte eden, sosyal mesafenin korunması için çalışan kişilere yardımcı olan, insanları tedavi için hastanelere götüren ve karantinadan kaçan kişilerin yerini tespit eden polisler, yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı için virüse karşı son derece savunmasız hale geliyor.

Rajshahi bölgesi polis teşkilatından adını vermek istemeyen bir komiser yardımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde salgını önlemek için ön saflardayız ancak kişisel koruyucu ekipman adına hükümetin bize sağladığı, yağmurluk ve sıradan yüz maskelerinden ibaret. Uygulamada, virüs semptomları olmayan personele ekipman sağlanmıyor ve polisler, yüz maskesi ve eldiven gibi malzemeleri kendileri satın alıyor." ifadelerini kullandı.

Hastaların hastanelere nakli ya da cenaze işlemleri dahil acil servislerdeki Kovid-19 ekibinde görevlendirilen polislere sadece tek bir koruyucu ekipman seti verildiğini söyleyen komiser yardımcısı, bu ekipmanları yıkadıktan sonra tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yerel Prothom Alo gazetesinde yer alan habere göre, Bangladeş polis teşkilatının 200 binden fazla üyesi bulunuyor ve bunların çoğu, bölgelerde 8 ila 12 kişinin tek bir odada yaşadığı polis merkezlerinde kalıyor. Bu sebeple, içlerinden birinin enfekte olması virüsün yayılma riskini artırıyor.

Haberde ayrıca, Kovid-19 bulaşan polislerden 27'sinin, başkent Dakka'da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, emniyet yetkilisi Masudur Rahman, Bangladeş'te sağlık çalışanlarının yanı sıra polisin de virüse karşı savunmasız olduğunu ve insanların güvenliğinin sağlanmasında ve sosyal mesafenin korunmasında zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.

Dakka Polis Teşkilatı medya ve halkla ilişkiler bölümünde görevli Rahman, "Çalışanlarımızın güvenliğinden 100'de yüz emin olamayacağımız doğru ancak elimizden geldiğince onların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olamaya çalışıyoruz ve çalışma saatlerinde onlara gerekli tüm (güvenlik ekipmanı) desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Bangladeş'te şimdiye kadar 2 bin 948 Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:26 Kaynak: AA

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