Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek

Bangladeş, komşu Myanmar'dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı.Bangladeş, 100 bin Rohingya Müslümanı mülteciyi Başan Çar adasına yerleştirme işlemine başlama kararı aldı. Ancak söz konusu ada, insan hakları örgütlerine göre sel tehlikesi altında.



Bangladeş'in mültecilerden sorumlu devlet kurumunun yöneticisi Mahbub Alm Talukder, çok sayıda Rohingyanın yakının planı onayladığını dile getirdi. Pazartesi günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Talukder, şu anda kapasitesinin çok üzerinde kişiye ev sahipliği yapan ve dolayısıyla yaşam şartlarının zor olduğu kamplarda yaşayan mültecilerin, bu kampları terk ederek söz konusu adaya yerleşmek istediğini kaydetti.



Birçok kişinin adaya yerleştirilmek için gönüllü olarak başvurabileceğini de kaydeden Talukder, mültecilerin en geç Kasım ayının ikinci haftasından itibaren yeniden iskan edileceğini bildirdi.



Muson yağmurları tehlikesi



Birçok insan hakları örgütü, Bhasan Char adasının sert fırtınalara maruz kaldığını ve muson döneminde adada sel tehlikesi mevcut olduğunu dile getiriyor. 40 kilometre kare büyüklüğündeki adaya Bangladeş kıyılarından yaklaşık bir saatlik gemi yolculuğunun ardından varılabiliyor. Bangladeş'in resmi makamları, adada 100 bin mülteciye ev sahipliği yapabilecek bir tesis olduğunu ifade ediyor. Şu anda Bangladeş'te bulunan mülteci kamplarında yaklaşık 1 milyon mülteci yaşıyor.



İki yıl önce 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı, Myanmar'da maruz kaldıkları askeri şiddet nedeniyle kısa bir zaman dilimi içerisinde komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Rohingyaların "sürekli bir soykırıma" uğradığını ifade ediyor. Rohingyaların kendi ülkelerinde inançlarından dolayı on yıllardır baskıya maruz kaldıkları biliniyor. Çok sayıda Rohingyaya 1983 yılında çıkarılan bir yasa nedeniyle vatandaşlık verilmiyor.



dpa/BÜ,ET



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