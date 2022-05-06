Bangladeş, sahil kesimlerini vurması beklenen kasırgaya karşı tedbirlerini aldı - Son Dakika
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Bangladeş, sahil kesimlerini vurması beklenen kasırgaya karşı tedbirlerini aldı

06.05.2022 15:15
Bangladeş, sahil kesimlerini vurması beklenen kasırgaya karşı tedbirlerini aldı

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, Asani kasırgasının ülkenin sahil kesimlerini vurması ihtimaline karşın tedbir alındığını bildirdi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, Asani kasırgasının ülkenin sahil kesimlerini vurması ihtimaline karşın tedbir alındığını bildirdi.

"Oneindia.com"un haberine göre Rahman, başkent Dakka'da basına yaptığı açıklamada, kasırganın muhtemel yıkıcı etkililerine karşı alınan tedbirlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rahman, kasırgaya hazırlık programı kapsamındaki gönüllülerin bilgilendirildiğini belirterek, gönüllü ekiplerin sahil bölgelerinde çalışmalara başladığını aktardı.

Hükümetin "tetikte olduğunu" söyleyen Rahman, kasırganın görülmesi halinde ivedilikle kendilerinin de harekete geçeceğini vurguladı.

Rahman, Bangladeş'te kasırgalar dolayısıyla acı deneyimler yaşandığını ve milyonlarca insanın kasırgalarda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hindistan'ın Andaman Adası yakınlarında kasırganın görüldüğüne işaret eden Rahman, Bangladeş kıyılarını ise 9 Mayıs'ta vurabileceğini ifade etti.

Rahman, yaklaşık 7 bin geçici sığınak olduğu ve gerekirse okullarla diğer binaları kullanacaklarını belirterek, ilk etapta 24 binden fazla insana geçici barınak sağlayabileceklerini dile getirdi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), dün yaptığı açıklamada, Andaman Adası'nın güneyinde düşük basınçlı kasırgaların oluşmaya başladığı ve 48 saatte bölgede şiddetini artırtabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Bangladeş, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, sahil kesimlerini vurması beklenen kasırgaya karşı tedbirlerini aldı - Son Dakika


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