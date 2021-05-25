Bangladeş, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi - Son Dakika

Bangladeş, komşusu Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonunun neden olduğu ilk can kaybını bildirdi.

Enfeksiyonun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan hastaları olumsuz etkilemesi, halk sağlığı uzmanları arasında korku uyandırırken, devam eden salgına başka bir zorluk daha ekledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) sözcüsü Robed Amin, cumartesi günü, 65 yaşındaki bir hastanın tıbbi olarak mukormikoz olarak bilinen mantardan enfekte olduğunu doğruladı.

Dakka'daki Birdem Hastanesi solunum hastalıkları baş profesörü Delawar Hossain, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gün önce ölen hastanın yapılan tıbbi muayeneler sonucunda siyah mantarla enfekte olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden hasta, Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra şeker hastalığı ve böbrek sorunları dahil yaşlılık komplikasyonları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte, halka siyah mantar konusunda paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.