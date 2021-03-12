Bangladeş: Suudi Arabistan yıllardır ülkede yaşayan Arakanlıları geri göndermeyecek - Son Dakika

Bangladeş Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Shahriar Alam, Suudi Arabistan'ın uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve Bangladeş vatandaşı olan Arakanlıları ülkelerine geri göndermeyeceğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüşen Alam, Suudi Arabistan'da ikamet eden Bangladeş vatandaşı Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Alam, "Suudi Arabistan (Adil El Cubeyr), Rohingyaları Bangladeş'e geri göndereceğini söylemedi. İki ülke arasında (görüşmede) böyle bir mesele yoktu." dedi.

Bunun yanı sıra Alam, Suudi Arabistan'da yaşayan Arakanlılara, gerekli yasal belgelere sahip olmaları halinde Bangladeş pasaportu verileceğini, süresi dolan pasaportların ise yenileneceğini ifade etti.

Öte yandan Alam, Suudi Arabistan hükümetinden konuyla ilgili ortaklaşa çalışma yürütecek bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Bangladeş'in Cox's Bazar ve Chittagong şehirlerinde sahte Bangladeş pasaportlu kişilerin Suudi Arabistan'a gittiğini ifade eden Alam, bu kişilerin Bangladeşli olduklarının tespit edilmesi halinde kendilerine yasal belge sağlanacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın, Bangladeş'ten, ülkede bulunan, yasal belgeleri eksik ya da pasaport geçerlilik süreleri dolan yaklaşık 55 bin kişi için pasaport talep ettiğine ilişkin haberler basına yansımıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.