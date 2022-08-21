Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp

Barguna Trol Teknesi İşçileri Sendikası Başkanı Abdul Mannan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'te sıkça tüketilen Hilsha (Ilish) balığını yakalamak için Bengal Körfezi'ne açılan 70'den fazla balıkçının bulunduğu 5 tekneye ait herhangi bir ize rastlamadıklarını belirtti.

Bangladeş 'te 19 Ağustos Cuma gecesinden bu yana 5 farklı teknenin, içinde bulunan 70'in üzerinde balıkçı ile kayıp olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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