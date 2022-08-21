Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp - Son Dakika
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Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp

21.08.2022 11:58
Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp

Bangladeş'te 19 Ağustos Cuma gecesinden bu yana 5 farklı teknenin, içinde bulunan 70'in üzerinde balıkçı ile kayıp olduğu bildirildi.

Bangladeş'te 19 Ağustos Cuma gecesinden bu yana 5 farklı teknenin, içinde bulunan 70'in üzerinde balıkçı ile kayıp olduğu bildirildi.

Yerel yetkililer, şiddetli fırtınanın yaşandığı ülkenin güney sahilindeki Barguna açıklarındaki teknelerden haber alamadıklarını söyledi.

Barguna Trol Teknesi İşçileri Sendikası Başkanı Abdul Mannan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'te sıkça tüketilen Hilsha (Ilish) balığını yakalamak için Bengal Körfezi'ne açılan 70'den fazla balıkçının bulunduğu 5 tekneye ait herhangi bir ize rastlamadıklarını belirtti.

Ülkede yaklaşık 500 bin kişi Bengal Körfezi'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Muson yağmurlarının yaşandığı bölgede sık sık deniz kazaları yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Bengal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te 70'den fazla balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp - Son Dakika
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