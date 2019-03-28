Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te 19 Katlı Binada Yangın (2)

Bangladeş'te 19 Katlı Binada Yangın (2)

1 saat önce

– Bangladeş'in başkenti Dakka'da 19 katlı bir binada yangın çıktı.

Bangladeş'te 19 Katlı Binada Yangın (2), System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi.

Yerel basın, binada çok sayıda insanın mahsur kaldığını; söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bangladeş, Dünya
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