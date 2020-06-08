Bangladeş'te 2 bin 735, Nepal'de 314 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 2 bin 735, Nepal'de 314 vaka tespit edildi.

Bangladeş basınının haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının son 24 saatte 2 bin 735 artarak 68 bin 504'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam ölü sayısının ise 930'a çıktığı belirtildi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 14 bin 560 olarak kaydedildi.

Nepal'de toplam vaka sayısı 3 bin 762'ye yükseldi

Nepal basınında yer alan haberlere göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 314 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 3 bin 762'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, Nepal'de virüse bağlı can kaybının 14'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 488 kişinin de iyileştiği ifade edildi.