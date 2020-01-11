Bangladeş'te 2019'da 7 bin 855 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te 2019'da 7 bin 855 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bangladeş'te 2019'da 7 bin 855 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

6 saat önce

Bangladeş'te 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 7 bin 855 kişi hayatını kaybederken 13 bin 330 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'te 2019'da 7 bin 855 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, System.String[]

Bangladeş'te 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 7 bin 855 kişi hayatını kaybederken 13 bin 330 kişinin de yaralandığı açıklandı.


Bangladeş'te Yolcu Refah Derneği tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında ülke genelinde 5 bin 516 trafik kazası meydana geldiği, bir önceki yıla oranla yaşanan can kaybının yüzde 8.7 arttığı ifade edildi. Yolcu Refahı Derneği Genel Sekreteri Mozammel Haque Chowdhury, düzenlenen bir basın toplantısında 2019 yılına ilişkin trafik kazalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.


Chowdhury, "Ülkemizde her geçen gün trafik kazaları artıyor. 2019 yılında meydana gelen 5 bin 516 kazada 7 bin 855 vatandaş hayatını kaybetti, 13 bin 330 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 989 şoför, 844 muavin, 809 öğrenci var" ifadelerini kullandı.


Chowdhury kazaların yüzde 18.99'unu yolcu taşıyan otobüs, yüzde 29,81'ini tır, yüzde 21'ini kamyonet ve yüzde 4'ünü motosikletlerin oluşturduğunu belirtti.


Kazaların çoğunda herhangi bir işlem yapılmadı


Yolcu Refahı Derneği Genel Sekreteri Chowdhury, "Kazaların birçoğu şoförün ehliyetsiz olmasından, uykulu ve alkollüyken araç kullanılmasından kaynaklanırken yüzde 80'i hakkında bir soruşturma veya dava bile açılmadı. Ayrıca kazalarla ilgili açılan yüzde 20 oranındaki davalarda sadece 1 şüpheli ceza aldı" şeklinde konuştu. - DAKKA

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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