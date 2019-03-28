Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te 22 Katlı Binada Yangın

Bangladeş'te 22 Katlı Binada Yangın

1 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'te 22 Katlı Binada Yangın, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi'nde 22 katlı binanın 10'uncu katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binada mahsur kalan onlarca kişi kurtarılmaya çalışılıyor. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Bangladeş, 3. Sayfa
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