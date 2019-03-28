Bangladeş'te 22 Katlı Binada Yangın
1 saat önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi
'nde 22 katlı binanın 10'uncu katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangında binada mahsur kalan onlarca kişi kurtarılmaya çalışılıyor. - DAKKA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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