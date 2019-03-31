Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te 26 Kişinin Öldüğü Yangın: Bina Sahipleri Gözaltına Alındı

Bangladeş'te 26 Kişinin Öldüğü Yangın: Bina Sahipleri Gözaltına Alındı

1 saat önce

– Bangladeş'te geçtiğimiz günlerde 26 kişinin hayatını kaybettiği 19 katlı binada çıkan yangın sonrası, 2 kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te 26 Kişinin Öldüğü Yangın: Bina Sahipleri Gözaltına Alındı, System.String[]
– Bangladeş'te geçtiğimiz günlerde 26 kişinin hayatını kaybettiği 19 katlı binada çıkan yangın sonrası, 2 kişi gözaltına alındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yer alan Banani bölgesindeki 26 kişinin hayatını kaybettiği 19 katlı 'FT Tower'da çıkan yangın sonrası, 'FT Tower'ın  sahipleri olduğu belirtilen S.M.H.I. Faruk ve Tasvirul Islam, binada uygun yangın önlemlerinin olmaması gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mahkeme soruşturma sonuçlanana kadar Faruk ve Islam'ın 7 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

Bangladeş, Dünya
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