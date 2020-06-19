Bangladeş'te 3 bin 243, Nepal'de 426 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 243, Nepal'de 426 yeni vaka tespit edildi.

Dhaka Tribune'deki habere göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 243 vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 1388'e, vaka sayısı ise 105 bin 535'e çıktı.

Nepal'de vaka sayısı 6 bin 591'e yükseldi

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 426 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 274'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1402 kişi tedavisinin ardından hastanelerden taburcu edildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 610 bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 456 bin 972 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 560 bin 143 kişi iyileşti.