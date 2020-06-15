Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu - Son Dakika

Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu

Bangladeş'in güneydoğu bölgelerinde 3 gün içinde elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen 3 filin telef olduğu bildirildi.

Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu, System.String[]

Bangladeş'in güneydoğu bölgelerinde 3 gün içinde elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen 3 filin telef olduğu bildirildi.

Yetkililer, biri cuma günü Cox's Bazar bölgesine bağlı Teknaf'ta, diğerleri cumartesi ve pazar günü Chittagong bölgesine bağlı Bandarban ile Banshkhali'de olmak üzere 3 filin ölü bulunduğunu belirtti.

Orman Dairesi Başkanı Mohammad Abdul Awal Sarker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen ilk filin otopsi raporuna göre, hayvanının elektrik çarpması sonucu öldüğünün doğrulandığını ifade etti.

Diğer fillerin otopsi raporlarının henüz tamamlanmadığını aktaran Sarker, tüm raporların resmi olarak teslim alınmasının ardından yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Orman Dairesinden yetkililerin, fillerin ölü bulunduğu yerlerde inceleme yaptığını ve civarda elektrikli teller tespit ettiğini dile getiren Sarker, "Fillerin, yiyecek aramak için ormandan geldiğini ve elektrikli tellere takıldığını tahmin ediyoruz." dedi.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı         
16:08
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 17:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]