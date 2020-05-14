Bangladeş'te 30 Mayıs'a kadar uzatılan tatilde seyahat yasağı uygulanacak - Son Dakika

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen tatil ile ülke genelindeki seyahat kısıtlamaları da 30 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş'teki bölgeler arası ulaşım hizmetleri, uzatılan tatille paralel olarak 30 Mayıs'a kadar askıda kalmaya devam edecek.

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bildiride, virüsün bulaşmasını engellemek için ilan edilen tatilin 30 Mayıs'a kadar uzatıldığı ve tatilin Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı ve haftalık tatilleri kapsayacağı ifade edildi.

Hükümet bildiride, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için bu sürede acil durum hizmetleri veya mal taşımacılığı hariç kara, hava ve deniz yoluyla yapılan her türlü seyahate getirilen yasağı yineledi.

Seyahat yasağının, özellikle bayram tatillerinde beklenen yoğunluk nedeniyle bölge idareleri ve polis tarafından sıkı şekilde uygulanacağı ifade edildi.

Tatil boyunca yerel saatle 20.00-06.00'da sokağa çıkma yasağının devam edeceği ve kişilerin sokağa çıkma yasağı esnasında yalnızca acil durumlar için dışarıya çıkabileceği kaydedildi.

Bangladeş'te bugüne kadar 18 bin 863 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 283 kişi hayatını kaybetti.