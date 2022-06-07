Bangladeş'te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı

07.06.2022 10:13
Bangladeş'te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı

Bangladeş'in güneydoğusunda, 4 Haziran'da bir konteyner deposunda çıkan ve en az 41 kişinin ölümüne neden olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Bangladeş'in güneydoğusunda, 4 Haziran'da bir konteyner deposunda çıkan ve en az 41 kişinin ölümüne neden olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Malay Mail'in haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentindeki depoda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın, kimyasal maddelerin güvenli şekilde istiflenmemesi nedeniyle hızla büyümüştü.

İtfaiye yetkilisi, "Yangın tamamen söndürülmedi ancak ekibimiz kimyasal maddelerin bulunduğu konteynerleri tek tek ayırdığı için daha fazla patlama riski yok" ifadesini kullandı.

Öte yandan, depoda yangına müdahale için yangın söndürme tüplerinden başka bir şey olmadığı ve tehlikeli kimyasal maddeler için depolama kurallarına uyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Daha önce 49 olarak açıklanan ölü sayısı, bazı kurbanların iki kez sayıldığı gerekçesiyle 41 olarak güncellendi.

Polis, 200 yaralıdan 50'sinin itfaiye personeli olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan yaptığı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalete teslim edileceğini kaydetti.

Bangladeşli yetkililer, depoda bulunan hidrojen peroksitlerin yanlış etiketlendiğini ve bunu bilmeyen itfaiyecilerin yangına köpükle değil su ile müdahale ettiğini belirtmişti. Yanlış müdahale sonrası yangının şiddetini arttırdığını kaydeden yetkililer, kazadan depo şirketini sorumlu tutmuştu.

YORUMLAR
500
BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi
Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:25 Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement