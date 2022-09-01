Alamgir, "Çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz ve ilgili makamların suçluları derhal tespit edip adalete teslim etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, BNP'nin kuruluşunun 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen miting sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te ana muhalefet partililer ile polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü - Son Dakika

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