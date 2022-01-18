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Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangın 29 çadırı kül etti - Son Dakika

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangın 29 çadırı kül etti

18.01.2022 20:32
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangın 29 çadırı kül etti

Bangladeş'in güneydoğusunda bulunan Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong kampında yangın çıktı.

Bangladeş'in güneydoğusunda bulunan Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong kampında yangın çıktı.

Yetkililer, sabahın erken saatlerinde Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampında çıkan yangında düzinelerce çadırın yandığını söyledi.

Güvenlik yetkilisi Mohammad Naimul Haq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamp 5'te başlayan yangının hemen ardından olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını bir saat içinde söndürmeyi başardı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında en az 29 çadır tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi." dedi.

Olay yerinin yakınında bir su kaynağı bulunduğu için şanslı olduklarını belirten Haq, "Aksi takdirde yangın, son zamanlarda tanık olduğumuz ve Cox's Bazar kampında binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın kadar yıkıcı olurdu." diye konuştu.

Haq, mülteci kamplarında sık sık çıkan yangınları araştırdıklarını belirtti.

Bangladeş'te Cox's Bazar'daki kampta 22 Mart 2021'de çıkan yangında yaklaşık 15 bin barınak yok olmuş, en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi ise yaralanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Bangladeş, Mülteci, Arakan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangın 29 çadırı kül etti - Son Dakika
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