Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yakınındaki pazar yerinde yangın: 3 ölü - Son Dakika

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yakınındaki pazar yerinde yangın: 3 ölü

02.04.2021 09:09
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yakınındaki pazar yerinde yangın: 3 ölü, System.String[]

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampa yakın pazar yerinde çıkan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampa yakın pazar yerinde çıkan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Günün erken saatlerinde, Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong Kampı yakınlarındaki pazarda çıkan yangında 20'den fazla dükkan yerle bir oldu.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemezken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için saatlerce mücadele verdiği kaydedildi.

Çıkan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

Ölen 3 kişinin, pazar çalışanları olduğu bildirildi.

Kamplarda daha önce de çok sayıda yangın meydana gelmiş, 23 Mart'ta Balukhali mülteci kampında çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Müslüman, Arakan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yakınındaki pazar yerinde yangın: 3 ölü - Son Dakika


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