Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün potansiyel şiddetli etkileri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Rahman, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Kovid-19 tespit edilen kişilerle irtibatı olanların da karantina altına alındığını kaydetti.

Kamplarda, bir milyondan fazla kişinin bulunduğunu vurgulayan Rahman, vaka sayılarındaki artışın çok fazla olmadığını savundu.

Rahman, Kovid-19 sayısındaki artışta kampların aşırı kalabalık olmasının ve sosyal mesafe kuralının sıklıkla ihlal edilmesinin etkili olduğunu belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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