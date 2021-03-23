Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası - Son Dakika

Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya 2000 yılında suikast girişiminde bulunan 14 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya 2000 yılında suikast girişiminde bulunan 14 kişi idam cezasına çarptırıldı. "DhakaTribune" gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da görülen davada 2000 yılında seçim için miting yapılacak alana bomba yerleştirerek Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye ayaklanmaya kalkışmak suçundan idam cezası verildi. Mahkeme, Bangladeş'te yasaklanan "Hareketul Cihad el- İslami Bangladeş" (Huji) örgütünün üyeleri olduğu belirtilen 14 kişinin asılarak ya da silahla ateş edilerek idamına karar verdi. Bu kişiler 30 gün içinde temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme, gıyabında yargılanan 5 hükümlü hakkında yakalama kararı çıkardı. Başkent Dakka'nın Kotalipara bölgesinde 20 Temmuz 2000'de Başbakan Hasina'nın 2 gün sonra miting düzenleyeceği alana yerleştirilen 76 kilogram patlayıcı maddeyle hazırlanan bomba, güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirilmişti.

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