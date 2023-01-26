Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti - Son Dakika
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Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti

26.01.2023 21:49

- Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.

- Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti

DAKKA - Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya'da sona erdi. Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı'na vardı. Demir atmış halde bekleyen gemide, konteynerlerin bulunduğu yük bölümünden bağırma ve vurma sesleri duyan mürettebat, durumu gemi kaptanına rapor etti. İncelemelerin ardından seslerin nereden geldiği anlaşılamayan gemi, acil durum halinde limana çekildi.

Yapılan detaylı aramanın ardından seslerin geldiği konteyneri bulan yetkililer, konteynerin içerisinde bitkin olduğu görülen yabancı bir çocuk buldu.

Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi. Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Bangladeş, Malezya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti - Son Dakika
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