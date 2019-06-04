Bangladeş'te bayram yoğunluğu
1 saat önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.
Bangladeş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.
Bangladeş'te bayramın ilk günü ziyaretlere ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trenlerde yoğunluk yaşandı. Başkent Dakka'da bayramın ilk günü nedeniyle trenler, otobüsler dolup taşarken, trene sığmayan halk kapılara tırmandı. Aşırı yoğunluğun yaşandığı trende halk, bayram yolculuğunu trenlerin üzerine çıkarak gerçekleştirdi. - DAKKA
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