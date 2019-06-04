Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te bayram yoğunluğu
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Bangladeş'te bayram yoğunluğu

1 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.

Bangladeş'te bayram yoğunluğu, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.

Bangladeş'te bayramın ilk günü ziyaretlere ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trenlerde yoğunluk yaşandı. Başkent Dakka'da bayramın ilk günü nedeniyle trenler, otobüsler dolup taşarken, trene sığmayan halk kapılara tırmandı. Aşırı yoğunluğun yaşandığı trende halk, bayram yolculuğunu trenlerin üzerine çıkarak gerçekleştirdi. - DAKKA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
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