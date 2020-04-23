Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı - Son Dakika

Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te günlük işlerde çalışan bir anne, salgın nedeniyle iş bulamayınca bebeğine süt alabilmek için kendi saçlarını kesip sattı.

Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te günlük işlerde çalışan bir anne, salgın nedeniyle iş bulamayınca bebeğine süt alabilmek için kendi saçlarını kesip sattı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 4 bin 186 vaka görülürken toplam 127 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle başkent Dakka olmak üzere çok sayıda şehirde yaklaşık bir aydır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kamu ve özel şirkette çalışan vatandaşlar bu süreçte kendilerini evde izole edebilirken günlük işlerde çalışan yüz binlerce kişi ise işsiz kaldı.

Dakka'nın Savar bölgesinde yaşayan Shati Begüm adlı kadın, günlük işlerde çalışırken salgının ardından işsiz kalınca günlerdir 1 yaşındaki bebeğiyle aç kaldı. Bebeğinin ağlamasına dayanamayan annesi bebeğe süt alması için gereken parayı hiçbir yerde bulamayınca gelen bir teklifi değerlendirerek tüm saçlarını sadece 180 Taka'ya (yaklaşık 15 lira) sattı.

Olay sosyal medyada gündeme gelirken Shati Begüm, "Cumartesi gününden beri ocağımızda hiçbir şey kaynamadı. Devlet tarafından bizim gibi insanlara yardım ettiği duydum ancak bize hiçbir yardım gelmedi. Eşim çekçekçi olarak çalışıyordu ama artık onun da hiçbir işi yok" ifadelerini kullandı. Anne Shati Begüm, "Benim 2 buçuk yaşında bir çocuğum daha var. Ailece günlerdir aç kalıyoruz. Daha önce başka bir gecekonduda kalıyorduk. Buraya yeni geldiğimiz için bize yardım edecek kimse yok, çünkü tanımıyorlar bizi. Bu nedenle bebeğim için en azından süt bulmam gerekiyordu" dedi.

Kendisine yardım etmek isteyen birinin saçlarını satması karşılığında 400 Taka (yaklaşık 28 lira) vereceğini söylediğini belirten Shati Begüm, "Ancak saçlarımı kesip verdikten sonra sadece 180 Taka verip kaçtı. Daha sonra o para ile bebeğim için süt ve bizim için 2 kilo pirinç aldım" diye konuştu.

Shati Begüm'ün komşuları da kendileri de aynı durumda oldukları için yardım edemediklerini ifade etti. Savar Kaymakamlığı yetkisi Abdullah Al Mahfuz ise "Basın aracıyla ilk kez olayı duydum. Artık biz ilgileniriz. Onlara gereken yardımı yapacağız" dedi.

Öte yandan günlük işlerde çalışanlar ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlar için korona virüs nedeniyle Bangladeş hükümeti tarafından acil yardım dağıtılırken söz konusu yardımların herkese ulaşmadığı ve yerel yetkililer tarafından yolsuzluk yapıldığı konusu defalarca ülke gündemine geldi. Polis ise farklı yerlerde gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda yerel yetkiliyi yolsuzluk suçundan gözaltına alarak tutukladı.

(Moshıur Rahman/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Asya, Bangladeş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Türk bilim insanlarından büyük başarı...İzmir merkezli firma, erken tanı kiti üretti Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar K. Koreli koronavirüs hastası Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 18:38:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]