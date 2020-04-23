- Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı - Son Dakika

- Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı

6 saat önce

- Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te günlük işlerde çalışan bir anne, salgın nedeniyle iş bulamayınca bebeğine süt alabilmek için kendi saçlarını kesip sattı.

- Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı, System.String[]

- Bangladeş'te bebeğin süt parası için annesi saçlarını kesip sattı

DAKKA - Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te günlük işlerde çalışan bir anne, salgın nedeniyle iş bulamayınca bebeğine süt alabilmek için kendi saçlarını kesip sattı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 4 bin 186 vaka görülürken toplam 127 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle başkent Dakka olmak üzere çok sayıda şehirde yaklaşık bir aydır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kamu ve özel şirkette çalışan vatandaşlar bu süreçte kendilerini evde izole edebilirken günlük işlerde çalışan yüz binlerce kişi ise işsiz kaldı.

Dakka'nın Savar bölgesinde yaşayan Shati Begüm adlı kadın, günlük işlerde çalışırken salgının ardından işsiz kalınca günlerdir 1 yaşındaki bebeğiyle aç kaldı. Bebeğinin ağlamasına dayanamayan annesi bebeğe süt alması için gereken parayı hiçbir yerde bulamayınca gelen bir teklifi değerlendirerek tüm saçlarını sadece 180 Taka'ya (yaklaşık 15 lira) sattı.

Olay sosyal medyada gündeme gelirken Shati Begüm, "Cumartesi gününden beri ocağımızda hiçbir şey kaynamadı. Devlet tarafından bizim gibi insanlara yardım ettiği duydum ancak bize hiçbir yardım gelmedi. Eşim çekçekçi olarak çalışıyordu ama artık onun da hiçbir işi yok" ifadelerini kullandı. Anne Shati Begüm, "Benim 2 buçuk yaşında bir çocuğum daha var. Ailece günlerdir aç kalıyoruz. Daha önce başka bir gecekonduda kalıyorduk. Buraya yeni geldiğimiz için bize yardım edecek kimse yok, çünkü tanımıyorlar bizi. Bu nedenle bebeğim için en azından süt bulmam gerekiyordu" dedi.

Kendisine yardım etmek isteyen birinin saçlarını satması karşılığında 400 Taka (yaklaşık 28 lira) vereceğini söylediğini belirten Shati Begüm, "Ancak saçlarımı kesip verdikten sonra sadece 180 Taka verip kaçtı. Daha sonra o para ile bebeğim için süt ve bizim için 2 kilo pirinç aldım" diye konuştu.

Shati Begüm'ün komşuları da kendileri de aynı durumda oldukları için yardım edemediklerini ifade etti. Savar Kaymakamlığı yetkisi Abdullah Al Mahfuz ise "Basın aracıyla ilk kez olayı duydum. Artık biz ilgileniriz. Onlara gereken yardımı yapacağız" dedi.

Öte yandan günlük işlerde çalışanlar ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlar için korona virüs nedeniyle Bangladeş hükümeti tarafından acil yardım dağıtılırken söz konusu yardımların herkese ulaşmadığı ve yerel yetkililer tarafından yolsuzluk yapıldığı konusu defalarca ülke gündemine geldi. Polis ise farklı yerlerde gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda yerel yetkiliyi yolsuzluk suçundan gözaltına alarak tutukladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Asya, Bangladeş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:45 Kaynak: İHA

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