Bangladeş'te biber kurutma mesaisi - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Biber toplayan kadınlar

Tarladaki biberler

Biber kurutma alanından drone görüntüleri

Kuruyan biberleri ayıklayan kadınlar

Kurumaya bırakılan biberlerden drone görüntüsü

BOGRA - Bangladeş'in kuzeyinde birçok pazara erişimi olmadığı halde işgücüne katılan kadınlar, piyasanın altında verilen yevmiyelerle ev ekonomisine destek olmaya çalışıyor. Bogra kentinde Jamuna nehri kenarında günlük 8 saat çalışmanın ardından 1 doların altında, 80 Taka kazanan bu kadınlar, kırmızı acı biber toplayıp güneşte kurutarak kazançlarını sağlıyor.