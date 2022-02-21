Bangladeş'te biber kurutma mesaisi - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Biber toplayan kadınlar
Tarladaki biberler
Biber kurutma alanından drone görüntüleri
Kuruyan biberleri ayıklayan kadınlar
Kurumaya bırakılan biberlerden drone görüntüsü
BOGRA - Bangladeş'in kuzeyinde birçok pazara erişimi olmadığı halde işgücüne katılan kadınlar, piyasanın altında verilen yevmiyelerle ev ekonomisine destek olmaya çalışıyor. Bogra kentinde Jamuna nehri kenarında günlük 8 saat çalışmanın ardından 1 doların altında, 80 Taka kazanan bu kadınlar, kırmızı acı biber toplayıp güneşte kurutarak kazançlarını sağlıyor.
Kaynak: AA
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