Son dakika haberi | - Bangladeş'te binlerce kişi Macron'a karşı sokaklara döküldü - Son Dakika

Son dakika haberi | - Bangladeş'te binlerce kişi Macron'a karşı sokaklara döküldü
02.11.2020 14:56
Son dakika haber... - Bangladeş'te binlerce kişi Macron'a karşı sokaklara döküldü Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesi nedeniyle protesto etti.
- Bangladeş'te binlerce kişi Macron'a karşı sokaklara döküldü
DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesi nedeniyle protesto etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler dinmiyor. Macron İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle bu kez Bangladeş'in başkenti Dakka'da protesto edildi. Hefazat-e-Islam grubu dahil binlerce kişi ülkenin en büyük camisi Baitul Mukarram Cami'de Cuma namazının ardından Fransa'nın Dakka Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Gösteri boyunca slogan atan protestocular Macron'un posterini de ateşe verdi.
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