Bangladeş'te bir günde Kovid-19 nedeniyle 45 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığından paylaşılan bilgilere göre ülkede son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 171 vaka tespit edildi.

Ülkede son rakamlarla ölü sayısı 975'e, vaka sayısı da 71 bin 675'e çıktı.

Ülkede önceki gün Chattogram bölgesinden sorumlu Devlet Bakanı Bir Bahadur Ushwe Sing'de Kovid-19 tespit edilmiş, bakan daha sonra başkent Dakka'daki Birleşmiş Askeri Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Tokyo'da son 3 gündür yeni vaka 20'den az

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 23 artışla 17 bin 958'e, ölü sayısı bir artarak 933'e yükseldi.

Son 24 saate 12 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo'da, son 3 gündür vakalar 20'nin altında seyrediyor.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 408'e, Osaka'da 1785'e, Kanagawa'da 1395'e, Hokkaido'da 1125'e, Saitama'da 1004'e, Çiba'da 904'e çıktı.

Singapur'da 218 yeni vaka

Singapur'da ise büyük çoğunluğu göçmen işçilerin kaldığı yerleşkelerde olmak üzere 218 yeni vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısının 38 bin 514'e yükseldiği ülkede, yeni can kaybı ise bildirilmedi.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 25 bin 359 kişi ise iyileşti.

Tayland'da 2 yeni vaka

Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kovid-19 Durum İdaresi Merkezi Yardımcı Sözcüsü Dr Panprapa Yongtrakul, söz konusu kişilerin birinin Suudi Arabistan, diğerinin ise Hollanda'dan geldiğini, 15 gündür ülke içi kaynaklı vakanın görülmediğini belirtti.

Ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 121'e çıktı.

Bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da 2 bin 973 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.