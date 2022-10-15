İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi Raşid Bin Halid, AA'ya yaptığı açıklamada, 12 kişiyi taşıyan tekneden 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, üç saat süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Bangladeş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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