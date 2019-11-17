Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı

Bangladeş'in Chittagong bölgesinde boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Polis şefi Mohammed Mohsin tarafından basına verilen bilgiye göre, boru hattındaki patlamanın ardından, hattın üzerindeki binaların çökmesi sebebiyle ölümlerin ve yaralanmaların gerçekleştiği belirtildi. Yaralananların Chittagong Medical College Hastanesi'ne getirildiği ve ölenler arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı. Öte yandan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boru hattının üzerindeki binaların görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Çöken binalar

-Toplanan kalabalık

-Kurtarma ekipleri