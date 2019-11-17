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Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
6 saat önce
Bangladeş'in Chittagong bölgesinde boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:01 Kaynak: DHA
Bangladeş'in Chittagong bölgesinde boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.
Polis şefi Mohammed Mohsin tarafından basına verilen bilgiye göre, boru hattındaki patlamanın ardından, hattın üzerindeki binaların çökmesi sebebiyle ölümlerin ve yaralanmaların gerçekleştiği belirtildi. Yaralananların Chittagong Medical College Hastanesi'ne getirildiği ve ölenler arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı. Öte yandan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.
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