Bangladeş'te bot battı: 24 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kayboldu - Son Dakika
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Bangladeş'te bot battı: 24 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kayboldu

25.09.2022 20:19

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde Karatoya Nehri'nde bir botun batması sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde bot battı. Yerel saatle 15.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından açıklama yapan polis Sujan Kumar, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

SALLANDIKTAN KISA SÜRE SONRA BATTI

Boda bölge yöneticisi Soleman Ali tarafından yapılan açıklamada, botta 70 ila 80 kişinin bulunduğu ve yolcuların Badeshwari Tapınağı'na doğru yola çıktıkları belirtildi. Ali, iskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra sallanmaya başlanan teknenin battığını söyledi. Kimlik tespitinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini ifade eden Ali ayrıca, bölge yönetiminin zarar gören ailelere 20 bin taka vereceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde botun kapasitesinden çok daha fazla yolcu ile dolu olduğu görülürken, 17 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te bot battı: 24 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te bot battı: 24 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kayboldu - Son Dakika
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