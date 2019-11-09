Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı
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Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı

6 saat önce

Bangladeş'te bu akşam ülkenin güney ve güneybatı sahillerini vurması beklenen Bulbul Kasırgası için alarma geçildi.

Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı, System.String[]

Bangladeş'te bu akşam ülkenin güney ve güneybatı sahillerini vurması beklenen Bulbul Kasırgası için alarma geçildi.

Hava tahmini yetkilileri, saatte 74 kilometre rüzgar hızına sahip Bulbul Kasırgası'nın bu akşam güney ve güneybatı sahillerini vuracağını, rüzgar hızının ara ara saatte 150 kilometreye çıkacağını ve kasırgadan en fazla etkilenmesi beklenen bölgenin, dünyanın en büyük mangrov ormanına sahip Khulna olacağını açıkladı.

Bulbul Kasırgası için 50 binden fazla gönüllünün hazırda bekletildiği, 5 bin civarında barınağın hazırlandığı, Chittagong ve diğer bölgelerde halkın hoparlörlerle uyarıldığı, Cox's Bazar'da turistlerden otellerinden çıkmamalarının istendiği belirtildi.

Chittagong dahil Bangladeş'in ana limanlarında tüm faaliyetlerin askıya alındığı, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Yerel yönetimler de okul ve camilerin sığınak olarak kullanılması talimatı verdi.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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