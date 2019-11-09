Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı
Son Dakika Dünya Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı

Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı

7 saat önce

Bangladeş'te yarın vurması beklenen 'Bulbul Kasırgası' nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesine karar verildi.

Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı, System.String[]

Bangladeş'te yarın vurması beklenen 'Bulbul Kasırgası' nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesine karar verildi.

Kasırganın, ülkeye yaklaşık 200 kilometre uzakta olduğu ve saatte 75 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Kasırga nedeniyle Chittagong ve Mongla gibi ülkenin ana limanlarında yüksek alarma geçildi ve bazı havaalanlarında faaliyetler askıya alındı. Yetkililer, kasırgaya karşı tüm önlemlerin alındığını, bu kapsamda ilk yardım ekiplerinin hazır bulunduğunu ve kıyı kesimindeki vatandaşların sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.


Bangladeş, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
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