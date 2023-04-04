Bangladeş'te dumanlar yükseldi! Ülkenin en büyük giyim çarşısı alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te dumanlar yükseldi! Ülkenin en büyük giyim çarşısı alevlerin arasında kaldı

04.04.2023 14:30

Bangladeş'te yaklaşık 3 bin mağazanın yer aldığı çarşıda yangın felaketi meydana geldi. Yaklaşık 600 itfaiyecinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangında mağazaların bir çoğu kullanılamaz halde gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı henüz bildirilmedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da giysi satılan bir çarşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

Bangladeş'te çarşıda büyük yangın

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Bangladeş'te çarşıda büyük yangın

3 BİN MAĞAZANIN BİRÇOĞU KULLANILAMAZ HALDE

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Bangladeş'te çarşıda büyük yangın
Bangladeş'te çarşıda büyük yangın
Bangladeş'te çarşıda büyük yangın
Bangladeş'te çarşıda büyük yangın
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bangladeş'te ülkenin en büyük giyim çarşısı alev alev yandı Bangladeş'te ülkenin en büyük giyim çarşısı alev alev yandı Çin Savunma Bakanı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü Çin Savunma Bakanı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te dumanlar yükseldi! Ülkenin en büyük giyim çarşısı alevlerin arasında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi
15:40 İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti
15:37 O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı
15:32 Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı
15:31 Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:26 Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti
15:09 Termometreler 29 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
15:22 İstatistikleri çok konuşulur! Cenk Tosun, Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğdu
15:20 Muslera'dan büyük fedakarlık! Adana Demir maçından önce neler yaşamış neler
15:18 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 15:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'te dumanlar yükseldi! Ülkenin en büyük giyim çarşısı alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement