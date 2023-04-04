Bangladeş'te dumanlar yükseldi! Ülkenin en büyük giyim çarşısı alevlerin arasında kaldı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da giysi satılan bir çarşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

3 BİN MAĞAZANIN BİRÇOĞU KULLANILAMAZ HALDE

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.