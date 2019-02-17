Bangladeş'te Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Bangladeş'in başkenti Dakka başta olmak üzere ülke genelinde aniden başlayan dolu yağışları hayatı durma noktasına getirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka başta olmak üzere ülke genelinde aniden başlayan dolu yağışları hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonucunda bazı vatandaşlar yaralanırken, yağışlar tarım sektöründe de büyük zararlara neden oldu.



Pazar günü sabah saatlerinde aniden meydana gelen dolu ile karışık yağmur, özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki Rajshahi, Sylhet, Habigang, Natore şehirlerinde büyük zararlar meydana getirdi.



Dolu yağışı sonrası bölgedeki mısır, soğan, sarımsak, buğday ve pirinç tarlaları yok oldu. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Rajshahi'de mango ormanlarındaki mango tohumları da büyük zarar gördü.



Çiftçiler ise aniden başlayan dolu yağışı sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını aktararak, ortaya çıkan zararların zamanla telafi edileceğini ancak bu seneki durumlarının çok zor olduğunu ifade ettiler.



Öte yandan, aniden yağan dolu sebebiyle hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - DAKKA

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