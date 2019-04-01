Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Cezaevindeki Eski Başbakan Ziya Hastaneye Kaldırıldı

Bangladeş'te Cezaevindeki Eski Başbakan Ziya Hastaneye Kaldırıldı

52 dakika önce

Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Halide Ziya'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bangladeş'te Cezaevindeki Eski Başbakan Ziya Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Halide Ziya'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Zimmetine para geçirme suçlamasıyla çarptırıldığı hapis cezasını çeken, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri eski Başbakan Ziya'nın cezaevi yönetiminin önerisiyle başkent Dakka'daki Bangabandhu Sheikh Mujib Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Hastane direktörü Mahbubul Alam, Ziya'nın diyabetten muzdarip olduğunu ifade etti.

Eski başbakanın diz eklemlerinde ağrı olduğunu ve uyumakta güçlük çektiğini dile getiren Alam, sağlık durumu iyi olmayan Ziya'nın yürürken birine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 73 yaşındaki Ziya'ya uygun tedaviyi sağladığına güven duymadıklarını söyledi.

Alamgir, Ziya'nın tercihine rağmen, hükümetin kendisini özel bir hastaneye götürmemekte ısrar ettiğini ve aylarca tedavi edilmeden hapiste tuttuğunu sözlerine ekledi.

2018 Şubat ayında hapse mahkum edilen Ziya, geçen yıl ekim ayında aynı hastanede bir ay tedavi görmesinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, geçen yıl ekimde, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) lideri olan eski Başbakan Ziya'ya, başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesinden zimmetine para geçirmek suçundan 8 Şubat 2018'de verilen 5 yıl hapis cezasını 10 yıla çıkarmıştı.


Mahkeme, ekimde görülen başka bir davada, halihazırda tutuklu bulunan Ziya ve diğer 3 kişiyi, görevi suistimal ve bir yardım kuruluşu için toplanan 370 bin dolardan fazla parayı amacı dışında kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Halide Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:36 Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel
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