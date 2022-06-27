Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı

27.06.2022 14:24
Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı

Bangladeş'te 25 Haziran'da trafiğe açılan 9,8 kilometre uzunluğundaki Padma Köprüsü, ülkenin ekonomik gelişiminde önemli rol oynayacak.

Bangladeş'te 25 Haziran'da trafiğe açılan 9,8 kilometre uzunluğundaki Padma Köprüsü, ülkenin ekonomik gelişiminde önemli rol oynayacak.

DAKKA, 27 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Padma Köprüsü için Cumartesi günü başkent Dakka'da bir açılış töreni düzenledi. Başbakan Şeyh Hasina açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete girmesinin ardından köprünün başkent Dakka ile ülkenin güneyindeki 21 bölge arasında kara ve demiryolu ile doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan önemli bir ulaşım kavşağı haline geleceğini söyledi.

Köprünün Bangladeş'in GSYİH büyümesine yılda 1,23 yüzde puan katkıda bulunması ve yoksulluk oranını da yıllık bazda 0,84 yüzde puan azaltması bekleniyor. Köprüyü merkeze alan yeni ekonomik bölgeler ve yüksek teknolojili parklar da inşa edilecek. Başbakan, bunun sonucunda ülkeye yerli ve yabancı yatırım çekileceğini ve Bangladeş'in sanayileşme hızının artacağını söyledi. Başbakan, Padma Köprüsü'nün, Asya Karayolu Ağı'nın önemli bir parçası olduğunu ve bölgesel ticarete büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Padma Köprüsü, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Dakka'nın yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan ve ana köprüsünün uzunluğu 6,15 kilometre olan Padma Köprüsü'nün toplam uzunluğu 9,8 kilometre. Proje, Çin Demiryolları Büyük Köprü Mühendislik Grubu Limited Şirketi tarafından üstlenildi ve bir Çinli şirketin inşa ettiği en büyük denizaşırı köprü olma rekoruna imza attı.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Çin Yapımı Padma Köprüsü Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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