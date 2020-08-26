- Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor- Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi - Son Dakika

- Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor- Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi

- Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 302 bin 147'ye ulaştı.

- Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor

Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi

DAKKA - Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 302 bin 147'ye ulaştı.

Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'te Covid-19 salgınının önüne geçilemiyor. Ülke genelinde son 24 saatte 15 bin 70 Covid-19 testi yapıldığı, bunlardan 2 bin 519'inin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısının 302 bin 147'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 4 bin 82'ye ulaştığı aktarıldı.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 427 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu belirtilirken, toplam iyileşenlerin sayısı ise 190 bin 183 oldu.

İlk Covid-19 vakasının 8 Mart'ta tespit edildiği ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerle virüse karşı mücadele sürdürülürken, tedbirlerin gevşetilmesi ve kamu ile özel kuruluşların yeniden açılması sonucu vaka sayısında her gün bir öncekine göre daha fazla sayıya ulaşılıyor.

Sağlık yetkilileri ise 165 milyon vatandaşın yaşadığı ülkede kurulan toplam 87 Covid-19 test merkezinde yapılan toplam 1 milyon 485 bin 261 korona virüs testinin çok az sayıda olduğunu belirtiyor. Yapılan test sayısının az olmasına rağmen yüksek vaka ve ölümün gerçekleştiği ülkede endişe giderek artarken, kapalı olan plajlar, müze, hayvanat bahçesi gibi turistik yerlerin yeniden hizmete açılması tepki çekti. Ayrıca halkın büyük bir kısmının toplu taşıma araçları, market, sokak, cadde, otobüs ve feribot olmak üzere kalabalık yerlerde sosyal mesafeye uymadığı görülüyor.

Öte yandan virüs nedeniyle uzun süredir okul ve üniversitelerin kapalı kaldığı Bangladeş'te, her yıl ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 5. sınıf öğrencilerinin sınavlarının bu yıl yapılamayacağı duyuruldu.

- Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor- Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi

Koronavirüs, Güney Asya, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bangladeş'te Covid-19 bilançosu artıyor- Son 24 saatte 2 bin 519 vaka tespit edildi - Son Dakika
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